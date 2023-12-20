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В Днепре восстановят старейшую мечеть города: в сети показали, как она будет выглядеть

Сегодня 15:01
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В Днепре восстановят старейшую мечеть в городе.

Новости Днепра про В Днепре восстановят старейшую мечеть города: в сети показали, как она будет выглядеть

В ходе очередной сессии горсовета депутаты решили отдать земли по адресу Херсонская, 3 под строительство мусульманского духовно-культурного центра. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. Религиозная община «Луч ислама» теперь сможет постоянно пользоваться этим участком. Сейчас здесь расположена детско-юношеская школа олимпийского резерва.

Разговоры о том, что в Днепре могут восстановить старейшую мечеть, раздаются уже несколько лет. Именно здесь еще в начале 20 века была построена Екатеринославская мечеть. Тогда это было единственное место, где исповедующие ислам люди могли приходить на молебны. После революции и гражданской войны отсюда выгнали мусульман, а в 1926 году большевики забрали здание под свои нужды.

После второй мировой территории мечети отдали юношеско-спортивной школе. Это здание на фото выше.

Мечеть построили за средства зажиточных крымских татар

Новости Днепра про В Днепре восстановят старейшую мечеть города: в сети показали, как она будет выглядеть

Фотографий оригинальной мечети сохранилось мало.

Разрешение на строительство представители мусульманской общины получили в 1912 году. Двухэтажное каменное сооружение с высоким минаретом возвели на деньги состоятельных крымских татар, живших тогда в Екатеринославе. Их громада насчитывала более 500 человек.

Внешне у мечети были исламские мотивы с характерными окнами и неомавританским стилем облицовки здания. К сожалению, после того, как большевики выгнали отсюда мусульман, здание утратило свой колорит.

Старейшую мечеть хотят восстановить

Разговоры о восстановлении мечети начались еще в 2014 году, но тогда возник конфликт со спортивной школой, которая располагалась на этой территории несколько десятков лет. В 2018 году обе стороны достигли договоренностей.

Представители мусульманской общины пообещали, что дождутся, пока школа найдет новое помещение, и только потом заберут земли для своих нужд. В 2021 году на градсовете представили проект обновленной мечети, сообщило тогда издание «Ислам в Украине».

Заказчиком проекта была мусульманская община «Луч Ислама». Архитектор – Игорь Саенко.

Представители общины хотят максимально сохранить здание, которое было старейшей мечетью, но его сделают более современным. В планах построить подземный паркинг и во дворике обустроить фонтан и аркаду. На крыше появится стеклянный купол и восстановят минарет. Туда можно быть подняться по лестнице.

По замыслу одновременно в храме может уместиться 400 человек. Молитвенный зал для мужчин на 298 человек разместится на первом этаже. Конечно же обустроят раздевалки, санузлы, помещения для обряда омовения. Второй этаж отдадут женщинам, где будет также кабинет настоятеля и детские комнаты.

Такой новая мечеть будет снаружи.

Новости Днепра про В Днепре восстановят старейшую мечеть города: в сети показали, как она будет выглядеть

Новости Днепра про В Днепре восстановят старейшую мечеть города: в сети показали, как она будет выглядеть

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