У Дніпрі відновлять найстарішу мечеть міста: у мережі показали, як вона виглядатиме

У Дніпрі відновлять найстарішу мечеть у місті.

Під час чергової сесії міськради депутати вирішили віддати землі за адресою Херсонська, 3 під будівництво мусульманського духовно-культурного центру. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Релігійна громада “Промінь ісламу” тепер зможе постійно користуватися цією ділянкою. Наразі тут розташована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву.

Розмови про те, що у Дніпрі можуть відновити найстарішу мечеть лунають вже кілька років. Саме тут ще на початку 20 століття побудували Катеринославську мечеть. Тоді це було єдине місце, де люди, які сповідують іслам, могли приходити на молебні. Після революції та громадянської війни звідси вигнали мусульман, а у 1926 більшовики забрали споруду під свої потреби.

Після Другої світової територію мечеті віддали юнацько-спортивній школі. Це будівля на фото вище.

Мечеть побудували за кошти заможних кримських татар

Фотографій оригінальної мечеті збереглося мало.

Дозвіл на побудову представники мусульманської громади отримали у 1912 році. Двоповерхову кам’яну споруду з високим мінаретом звели на гроші заможних кримських татар, які жили тоді в Катеринославі. Їхня спільнота налічувала понад 500 людей.

Зовні мечеть мала ісламські мотиви з характерними вікнами та неомавританським стилем облицювання будівлі. На жаль, після того, як більшовики вигнали звідси мусульман, будівлю втратила свій колорит.

Найстарішу мечеть хочуть відновити

Розмови про відновлення мечеті почали лунати ще у 2014 році, але тоді виник конфлікт зі спортивною школою, яка розташовувалася на цій території кількадесят років. У 2018 році обидві сторони досягли домовленостей.

Представники мусульманської громади пообіцяли, що дочекаються поки школа знайде нове приміщення, і тільки потім заберуть землі для своїх потреб. У 2021 році на містобудівній раді представили проєкт оновленої мечеті, повідомило тоді видання “Іслам в Україні”.

Замовником проєкту була мусульманська громада “Промінь Ісламу”. Архітектор – Ігор Саєнко.

Представники громади хочуть максимально зберегти будівлю, яка була найстарішою мечеттю, але її зроблять більш сучасною. У планах звести підземний паркінг та у дворику облаштувати фонтан та аркаду. На даху з’явиться скляний купол та відновлять мінарет. Туди можна бути піднятися сходами.

За задумом, одночасно в храмі може вміститися 400 людей. Молитовна зала для чоловіків на 298 осіб розташується на першому поверсі. Звичайно облаштують роздягальні, санвузли, приміщення для обряду обмивання. Другий поверх віддадуть жінкам, де також буде кабінет настоятеля та дитячі кімнати.

Такою нова мечеть буде зовні.

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