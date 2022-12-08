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  • В Днепре водители подвозили бесплатно людей, которые не могли сесть в маршрутки (ВИДЕО)

В Днепре водители подвозили бесплатно людей, которые не могли сесть в маршрутки (ВИДЕО)

Сегодня 12:24
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В Днепре во время утреннего транспортного коллапса люди стали самоорганизовываться.

Новости Днепра про В Днепре водители подвозили бесплатно людей, которые не могли сесть в маршрутки (ВИДЕО)

Из-за непогоды почти все автобусы приостановили работу, а набитые маршрутки проезжали мимо остановок, где собрались километровые очереди желающих сесть в транспорт.

Усложнило ситуацию то, что сейчас не курсирует электротранспорт. Люди были вынуждены несколько часов ждать свою маршрутку. Совместное горе действительно сближает, поэтому в Днепре во время транспортного коллапса люди начали самоорганизовываться.

Кто-то вызвал такси на нескольких людей, а некоторые водители вызвались бесплатно подвести прохожих, которые не сели в свою маршрутку.

Об одной из таких ситуаций рассказал местный житель. По словам днепрянина, на Победе-1 человек начали подбирать водители, потому что большинство маршруток просто проезжали мимо.

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Новости Днепра про В Днепре водители подвозили бесплатно людей, которые не могли сесть в маршрутки (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре водители подвозили бесплатно людей, которые не могли сесть в маршрутки (ВИДЕО)Русский

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