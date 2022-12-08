В Днепре 20 спасателей тушили пожар в многоэтажке

В среду, 7 декабря, в 11.05 на линию «101» сообщили о пожаре в многоэтажке на улице Новокрымской.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло внутри цокольного помещения 9-этажного жилого дома.

Возгорание локализовали в 11:30 и ликвидировали в 11:40. Огонь уничтожил имущество на площади 20 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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