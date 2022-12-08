В Днепре на Автотранспортной вспыхнуло авто

В результате пожара уничтожен моторный отсек и салон автомобиля на площади 4 кв. м.

Вчера 7 декабря в Чечеловском районе загорелся припаркованный автомобиль «Opel Astra». Пламя полностью охватило машину. Спасатели приступили к тушению и ликвидировали огонь через 25 минут.

В Днепре на улице Автотранспортной горел автомобиль.

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