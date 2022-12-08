У Дніпрі 20 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загорання сталося всередині цокольного приміщення 9-поверхового житлового будинку.
Пожежу локалізували об 11:30 та ліквідували об 11:40. Вогонь знищив майно на площі 20 кв. м.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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