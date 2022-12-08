По Никопольскому району ночью прилетело более 70 снарядов

Об этом передает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Оккупанты 7 раз обстреляли Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попали три громады — Марганецкая, Никопольская и Красногригорьевская.
К счастью, погибших и раненых нет. Представители ГСЧС продолжают обследование территорий – выясняют детали обстрелов.
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