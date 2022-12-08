По Никопольскому району ночью прилетело более 70 снарядов

По Никопольскому району ночью 8 декабря прилетели более 70 снарядов.

Об этом передает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты 7 раз обстреляли Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попали три громады — Марганецкая, Никопольская и Красногригорьевская.

К счастью, погибших и раненых нет. Представители ГСЧС продолжают обследование территорий – выясняют детали обстрелов.

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