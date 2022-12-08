Мальчиков, которых разыскивали более двух недель, нашли мертвыми

Сегодня, 8 декабря, стало известно, что их обнаружили мертвыми.

Мальчики ушли с места жительства и не вернулись.

В Днепропетровской области с 19 ноября разыскивали 8-летнего Георгия Ковалева и 6-летнего Даниила Литенца.

В среду, 7 декабря, в 11.05 на линию «101» сообщили…

Сегодня, 8 декабря, в Днепре некоторые жители остались без воды.

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