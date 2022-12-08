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  • Движение затруднено: в Днепре на проспекте Гагарина автобус перекрыл дорогу

Движение затруднено: в Днепре на проспекте Гагарина автобус перекрыл дорогу

Сегодня 10:38
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Сегодня дороги Днепра превратились в огромный каток.

Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на проспекте Гагарина автобус перекрыл дорогу

Поэтому в городе случился транспортный коллапс: огромные пробки и очереди на остановках.

Кроме того, к сожалению, происходит много ДТП.

Так, на проспекте Гагарина занесло автобус. Из-за этого от «Нео Плазы» до улицы Казакова движение затруднено.

Учитывайте эту информацию!

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