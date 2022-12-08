Движение затруднено: в Днепре на проспекте Гагарина автобус перекрыл дорогу

Поэтому в городе случился транспортный коллапс: огромные пробки и очереди на остановках.
Кроме того, к сожалению, происходит много ДТП.
Так, на проспекте Гагарина занесло автобус. Из-за этого от «Нео Плазы» до улицы Казакова движение затруднено.
Учитывайте эту информацию!
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