Движение затруднено: в Днепре на проспекте Гагарина автобус перекрыл дорогу

Так, на проспекте Гагарина занесло автобус. Из-за этого от «Нео Плазы» до улицы Казакова движение затруднено.

Кроме того, к сожалению, происходит много ДТП.

Поэтому в городе случился транспортный коллапс: огромные пробки и очереди на остановках.

Сегодня дороги Днепра превратились в огромный каток.

По Никопольскому району ночью 8 декабря прилетели более 70 снарядов.

В Днепре на улице Автотранспортной горел автомобиль.

В среду, 7 декабря, в 11.05 на линию «101» сообщили…

Жилмассивы в Днепре начали массово появляться в 1970-х годах. В…

Голубой цвет и форма грот-мачты: почему «Парус» в Днепре так называется Жилмассивы в Днепре начали массово появляться в 1970-х годах. В разных уголках города велась интенсивная стройка многоэтажных домов, но откуда инженеры и проектировщики брали названия для новых жилмассивов – загадка и по сей день. Многие жители микрорайонов толком не знают,… просмотров

В Днепре 20 спасателей тушили пожар в многоэтажке В среду, 7 декабря, в 11.05 на линию «101» сообщили о пожаре в многоэтажке на улице Новокрымской. 0 просмотров

В Днепре на Автотранспортной вспыхнуло авто В Днепре на улице Автотранспортной горел автомобиль. просмотров

По Никопольскому району ночью прилетело более 70 снарядов По Никопольскому району ночью 8 декабря прилетели более 70 снарядов. просмотров

Гололед и мокрый снег: в Днепре и области объявлен желтый уровень опасности В Днепре и области ожидается гололед и гололедица. Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Уровень опасности 1 (желтый). просмотров

В Запорожской области россияне собираются мобилизовать мужчин, — Генштаб За минувшие сутки, 7 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян. В то же время наша авиация нанесла 19 ударов, поразив личный состав, технику и зенитные комплексы оккупантов. просмотров

В Днепре женщина, обгоревшая при пожаре, умерла по дороге в больницу В Днепре по дороге в больницу умерла женщина, которая получила тяжелые ожоги при пожаре в её доме. просмотров