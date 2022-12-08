У Дніпрі водії підвозили безкоштовно людей, які не могли сісти у маршрутки (ВІДЕО)

Через негоду майже всі автобуси призупинили роботу, а набиті маршрутки проїжджали повз зупинки, де зібралися кілометрові черги бажаючих сісти в транспорт.
Звичайно ускладнило ситуацію те, що зараз не курсує електротранспорт. Люди були вимушені декілька годин чекати свою маршрутку. Спільне горе і справді зближує, тому в Дніпрі під час транспортного колапсу люди почали самоорганізовуватися
Хтось викликав таксі на декількох людей, а деякі водії зголосилися безкоштовно підвести перехожих, які не сіли в свою маршрутку.
Про одну із таких ситуацій розповів місцевий мешканець. За словами дніпрянина, на Перемозі-1 людей почали підбирати водії, тому що більшість маршруток просто проїжджали мимо.Яна Юхименко
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У Дніпрі через крижаний дощ дороги перетворилися на ковзанку.
У Дніпрі через ожеледицю дуже важка ситуація на дорогах.
У Дніпрі через ожеледицю транспортний колапс.