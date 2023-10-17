Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре водитель «под кайфом» третий раз попался патрульным с наркотиками

В Днепре водитель «под кайфом» третий раз попался патрульным с наркотиками

Сегодня 14:54
просмотров

В Днепре третий раз остановили водителя, управлявшего автомобилем "под кайфом".

Новости Днепра про В Днепре водитель

Водитель на BMW нарушил правила дорожного движения. Это заметили патрульные, которые остановили нарушителя в ночь на 12 октября в Самарском районе Днепра.

В ходе общения с водителем инспекторы заподозрили у него наркотическое опьянение. Водителю предложили пройти медосмотр в установленном законом порядке, но тот отказался. В салоне также сидела пассажирка, у которой обнаружили мешочки с наркотическими веществами.

Позже выяснилось, что водителя уже дважды привлекали к ответственности за подобные проступки. Водителя отстранили от управления, его ждет суд.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше делом занимаются следователи.

Новости Днепра про В Днепре водитель

Новости Днепра про В Днепре водитель

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре водитель Українська Новости Днепра про В Днепре водитель Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре стая бездомных собак погрызла машину, потому что внутри капота грелся котик
Новости Днепра
Сегодня 15:27
В Днепре стая бездомных собак погрызла машину, потому что внутри капота грелся котик

В Днепре собаки погрызли автомобиль, потому что пытались достать котика…

10 вариантов для необычного свидания в Днепре осенью 2023
Новости Днепра
Сегодня 15:25
10 вариантов для необычного свидания в Днепре осенью 2023

Если летом встречаться с друзьями или назначить свидание второй половинке…

Мэр Днепра объяснил, почему в городе еще не начали отопительный сезон
Новости Днепра
Сегодня 13:27
Мэр Днепра объяснил, почему в городе еще не начали отопительный сезон

Несмотря на то, что похолодало, в Днепре пока не будут…

В Днепре мужчина прыгнул с парапета: он умер в «скорой»
Новости Днепра
Сегодня 13:00
В Днепре мужчина прыгнул с парапета: он умер в «скорой»

Погибшему было 37 лет.

Последние новости

В Днепре стая бездомных собак погрызла машину, потому что внутри капота грелся котик
В Днепре стая бездомных собак погрызла машину, потому что внутри капота грелся котик

В Днепре собаки погрызли автомобиль, потому что пытались достать котика из-под капота.

Сегодня 15:27
просмотров
10 вариантов для необычного свидания в Днепре осенью 2023
10 вариантов для необычного свидания в Днепре осенью 2023

Если летом встречаться с друзьями или назначить свидание второй половинке можно было в парке, пикнике, на пляже или на набережной, то с наступлением холодов встреч обычно становится меньше, так как большинство летних развлечений недоступно и лишний раз ходить по улице…

Сегодня 15:25
3
просмотров
В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и когда ее вернут
В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:56
5
просмотров
Ночной удар по Бердянску и Луганску: что удалось уничтожить на аэродромах россиян
Ночной удар по Бердянску и Луганску: что удалось уничтожить на аэродромах россиян

Российские военкоры ноют из-за потерь на аэродромах в Луганске и Бердянске.

Сегодня 13:48
2
просмотров
Мэр Днепра объяснил, почему в городе еще не начали отопительный сезон
Мэр Днепра объяснил, почему в городе еще не начали отопительный сезон

Несмотря на то, что похолодало, в Днепре пока не будут включать отопление.

Сегодня 13:27
1
просмотров
В Днепре мужчина прыгнул с парапета: он умер в «скорой»
В Днепре мужчина прыгнул с парапета: он умер в «скорой»

Погибшему было 37 лет.

Сегодня 13:00
2
просмотров
13 октября ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 41-летнюю женщину
13 октября ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 41-летнюю женщину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 12:30
2
просмотров
Житель Днепропетровщины в течение месяца воровал технику своей знакомой, живя у нее дома
Житель Днепропетровщины в течение месяца воровал технику своей знакомой, живя у нее дома

Мужчина довольно странно отблагодарил свою знакомую, приютившую его в своей квартире.

Сегодня 12:30
4
просмотров
Из Израиля удалось эвакуировать еще более 70 украинцев: это преимущественно женщины и дети
Из Израиля удалось эвакуировать еще более 70 украинцев: это преимущественно женщины и дети

Всего из Израиля уже эвакуировано 436 украинцев.

Сегодня 11:36
9
просмотров
На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной бури
На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной бури

На Прикарпатье спасали туриста из Днепра, который из-за непогоды застрял в палатке во время снежной бури.

Сегодня 11:31
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх