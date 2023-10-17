В Днепре водитель «под кайфом» третий раз попался патрульным с наркотиками

В Днепре третий раз остановили водителя, управлявшего автомобилем "под кайфом".

Водитель на BMW нарушил правила дорожного движения. Это заметили патрульные, которые остановили нарушителя в ночь на 12 октября в Самарском районе Днепра.

В ходе общения с водителем инспекторы заподозрили у него наркотическое опьянение. Водителю предложили пройти медосмотр в установленном законом порядке, но тот отказался. В салоне также сидела пассажирка, у которой обнаружили мешочки с наркотическими веществами.

Позже выяснилось, что водителя уже дважды привлекали к ответственности за подобные проступки. Водителя отстранили от управления, его ждет суд.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше делом занимаются следователи.

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