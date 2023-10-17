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У Дніпрі водій “під кайфом” втретє попався патрульним з наркотиками

Сьогодні 14:54
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У Дніпрі втретє зупинили водія, який кермував автівкою "під кайфом".

Новости Днепра про У Дніпрі водій

Водій на BMW порушив правила дорожнього руху. Це помітили патрульні, які зупинили порушника уночі 12 жовтня в Самарському районі Дніпра. 

Під час спілкування з водієм інспектори запідозрили у нього наркотичне сп’яніння. Водію запропонували пройти медогляд у встановленому законом порядку, але той відмовився. У салоні також сиділа пасажирка, в якої знайшли мішечки з наркотичними речовинами.

Пізніше з’ясувалося, що кермувальника уже двічі притягували до відповідальності за подібні проступки. Водія відсторонили від керування, на нього чекає суд.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі справою займаються слідчі.

Новости Днепра про У Дніпрі водій

Новости Днепра про У Дніпрі водій

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