В Днепре во время тревоги слышали взрыв

Вечером 25 марта горожане слышали звук, похожий на взрыв.
Тревогу объявили в 20:42 и на 21:00 есть сообщения о звуках взрывов.
Пока в Воздушных силах ВСУ не сообщали об угрозах для города.
По состоянию на 21.05 отбоя не было. Кроме Днепра и области «красные» также соседние Николаевская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области. Находитесь как можно дальше от окон. Ждем официальную информацию от ОВА или Воздушных сил ВСУ.
Читайте також:
Автор:
Защищая Украину, погиб известный музыкант из Днепра.
Если повезет.
В Днепре станет больше автобусов.
В больнице Днепра из бронхов ребенка вытаскивали камешек.
Новомосковские утки и гуси получили элитный домик на воде.
Защищая Украину, погиб известный музыкант из Днепра.
Если повезет.
В Днепре станет больше автобусов.
В больнице Днепра из бронхов ребенка вытаскивали камешек.
Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и без набережной. Однако, почти до 1960-х годов в парке не было моста, добраться до острова можно было только на лодке, а набережная появилась только к 1970-м.
Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от ворон.
В Днепре объявили о подозрении должностным лицам горсовета, которые наживались на бесплатных лагерях для детей.
В Кривом Роге проверяли сообщения о взрывчатке в одном из парков.
Поздравляем!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!