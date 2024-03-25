В Днепре во время тревоги слышали взрыв

Жители Днепра могли слышать взрыв.

Вечером 25 марта горожане слышали звук, похожий на взрыв.

Тревогу объявили в 20:42 и на 21:00 есть сообщения о звуках взрывов.

Пока в Воздушных силах ВСУ не сообщали об угрозах для города.

По состоянию на 21.05 отбоя не было. Кроме Днепра и области «красные» также соседние Николаевская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области. Находитесь как можно дальше от окон. Ждем официальную информацию от ОВА или Воздушных сил ВСУ.

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