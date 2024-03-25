У Дніпрі під час тривоги чули вибух

Ввечері 25 березня містяни чули звук схожий на вибух.
Тривогу оголосили о 20:42 і станом на 21:00 є повідомлення про звуки вибухів.
Наразі у Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про загрози для міста.
Станом на 21:05 відбою не було. Крім Дніпра та області, “червоні” також сусідні Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Донецька області. Перебувайте якомога далі від вікон. Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА чи Повітряних сил ЗСУ.
upd: у Дніпровському районі збили безпілотник, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
У Повітряному командуванні Схід повідомили, що тим БПлА ще уточнюється.
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