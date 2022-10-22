В Днепре внезапно скончался известный историк

Об этом сообщили на странице Днепропетровского национального исторического музея Яворницкого на Фейсбуке.
22 октября стало известно о преждевременной смерти известного в Днепре историка Александра Маринченко. Эту информацию подтвердили и его коллеги.
Он был влюблен в свое дело, а с началом полномасштабной войны активно волонтерил.
Александр разбирался в истории Второй мировой войны, имел богатый опыт зарубежных стажировок, поддерживал научные контакты с историками и музейщиками по всему миру. Хорошо знали Александра посетители музея. Он всегда удивлял их интересным и насыщенным нетривиальными фактами во время экскурсий по экспозиции диарамы «Битва за Днепр».
Саша был хорошим другом. Он хорошо шутил, слушал тяжелый рок и никогда не оставался в стороне от чужих проблем. С началом открытой агрессии России против Украины Саша активно приобщился к волонтерству в гуманитарной сфере. Отдаваясь работе и общественной деятельности, Саша не позаботился о своем собственном здоровье, — рассказали в музее.
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