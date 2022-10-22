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У Дніпрі раптово помер відомий історик

Сьогодні 19:28
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Про передчасну смерть історика повідомили колеги.

Новости Днепра про У Дніпрі раптово помер відомий історик

Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського національного історичного музею Яворницького на фейсбук. 

22 жовтня стало відомо про передчасну смерть відомого у Дніпрі історика Олександра Марінченка. Цю інформацію підтвердили і його колеги. 

Він був закоханий в свою справу, а з початком повномасштабної війни активно волонтерив.

Олександр знався на історії Другої світової війни, мав багатий досвід закордонних стажувань, підтримував наукові контакти з істориками та музейниками по всьому світу. Добре знали Олександра відвідувачі музею. Він завжди дивував їх цікавим та насиченим нетривіальним фактажем екскурсіям по експозиції діорами “Битва за Дніпро”.
 
Саша був хорошим другом. Він гарно жартував, слухав важкий рок і ніколи не залишався осторонь чужих проблем. З початком відкритої агресії рф проти України Саша активно долучився до волонтерства в гуманітарній сфері. Віддаючись роботі та громадській діяльності, Саша не подбав про своє власне здоров’я, – розповіли у музеї.

 

Новости Днепра про У Дніпрі раптово помер відомий історик

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