У Дніпрі раптово помер відомий історик

Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського національного історичного музею Яворницького на фейсбук.
22 жовтня стало відомо про передчасну смерть відомого у Дніпрі історика Олександра Марінченка. Цю інформацію підтвердили і його колеги.
Він був закоханий в свою справу, а з початком повномасштабної війни активно волонтерив.
Саша був хорошим другом. Він гарно жартував, слухав важкий рок і ніколи не залишався осторонь чужих проблем. З початком відкритої агресії рф проти України Саша активно долучився до волонтерства в гуманітарній сфері. Віддаючись роботі та громадській діяльності, Саша не подбав про своє власне здоров’я, – розповіли у музеї.
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