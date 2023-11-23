В Днепре внезапно скончался 51-летний детский инфекционист

Печальное известие сообщили коллеги из Днепровского медицинского университета.
На 51 году ушел из жизни доцент кафедры инфекционных болезней ДГМУ Артем Валерьевич Чергинец.
Артем Валерьевич – канд. мед. наук, доцент, врач-педиатр и детский инфекционист высшей категории. Он был талантливым ученым, педагогом, одаренным врачом. Оказывал медицинскую помощь детям с инфекционными болезнями.
Участвовал во многих проектах по заказу Минздрава Украины, международных научных проектах. Являлся действительным членом ряда ассоциаций врачей. Артем Валерьевич автор более 100 профессиональных и учебно-методических работ, из которых 10 учебно-методических пособий, 2 патента на полезную модель, а также 6 информационных писем и 2 отраслевых нововведения.
Его очень уважали и любили студенты и интерны, а также коллеги, которым он всегда помогал в лечении и консультировании больных. Многие родители, чьих детей он вылечил, ему искренне благодарны. Во время войны он проводил волонтерскую работу, постоянно консультировал детей в пунктах помощи беженцам. Активно участвовал в социальной жизни нашего университета. Неоднократно выступал в вузовский спартакиадах (был мастером спорта по бадминтону), — рассказывают коллеги.
У Артема Валерьевича остались жена и дети.
Прощание с господином Артемом состоится 23 ноября в Преображенском соборе города Днепра на Соборной площади.
Читайте также:
Автор:
Подготовьтесь!
Стоимость сдачи теоретического экзамена - 13 грн.
Мужчины в течение длительного времени издевались над своими женами.
В Днепре на Сичеславской Набережной произошло тройное ДТП.
В Павлоградском районе пожарные вытаскивали людей из огня.
Без паники – все под контролем!
Нужна ваша помощь!
Будьте осторожны с огнем!
Берегите себя!
К счастью, люди не пострадали.
Подготовьтесь!
Стоимость сдачи теоретического экзамена - 13 грн.
Одевайтесь теплее, друзья!
Мужчины в течение длительного времени издевались над своими женами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!