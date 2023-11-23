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В Днепре внезапно скончался 51-летний детский инфекционист

Сегодня 11:27
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В Днепре скончался детский врач-инфекционист Артем Чергинец.

Новости Днепра про В Днепре внезапно скончался 51-летний детский инфекционист

Печальное известие сообщили коллеги из Днепровского медицинского университета.

На 51 году ушел из жизни доцент кафедры инфекционных болезней ДГМУ Артем Валерьевич Чергинец.

Артем Валерьевич – канд. мед. наук, доцент, врач-педиатр и детский инфекционист высшей категории. Он был талантливым ученым, педагогом, одаренным врачом. Оказывал медицинскую помощь детям с инфекционными болезнями.

Участвовал во многих проектах по заказу Минздрава Украины, международных научных проектах. Являлся действительным членом ряда ассоциаций врачей. Артем Валерьевич автор более 100 профессиональных и учебно-методических работ, из которых 10 учебно-методических пособий, 2 патента на полезную модель, а также 6 информационных писем и 2 отраслевых нововведения.

Его очень уважали и любили студенты и интерны, а также коллеги, которым он всегда помогал в лечении и консультировании больных. Многие родители, чьих детей он вылечил, ему искренне благодарны. Во время войны он проводил волонтерскую работу, постоянно консультировал детей в пунктах помощи беженцам. Активно участвовал в социальной жизни нашего университета. Неоднократно выступал в вузовский спартакиадах (был мастером спорта по бадминтону), — рассказывают коллеги.

У Артема Валерьевича остались жена и дети.

Прощание с господином Артемом состоится 23 ноября в Преображенском соборе города Днепра на Соборной площади.

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