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У Дніпрі раптово помер 51-річний дитячий інфекціоніст

Сьогодні 11:27
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У Дніпрі помер дитячий лікар-інфекціоніст Артем Чергінець.

Новости Днепра про У Дніпрі раптово помер 51-річний дитячий інфекціоніст

Сумну звістку повідомили колеги з Дніпровського медичного університету. 

На 51-му році пішов з життя доцент кафедри інфекційних хвороб ДДМУ Артем Валерійович Чергінець. 

Артем Валерійович – канд. мед. наук, доцент, лікар-педіатр та дитячий інфекціоніст вищої категорії. Він був талановитим науковцем, педагогом, обдарованим лікарем. Надавав медичну допомогу дітям з інфекційними хворобами.

Брав участь у багатьох проєктах на замовлення МОЗ України, міжнародних наукових проєктах. Був дійсним членом низки асоціацій лікарів. Артем Валерійович автор понад 100 фахових та навчально-методичних робіт, з яких 10 навчально-методичних посібників, 2 патенти на корисну модель, а також 6 інформаційних листів і 2 галузевих нововведення.

Його дуже шанували та любили студенти та інтерни, а також колеги, яким він завжди допомагав в лікуванні та консультуванні хворих. Багато батьків, чиїх дітей він вилікував, йому щиро вдячні. Під час війни він вів волонтерську роботу, постійно консультував дітей у пунктах допомоги біженцям. Брав активну участь у соціальному житті нашого університету. Неодноразово виступав у вишівських спартакіадах (був майстром спорту з бадмінтону), – розповідають колеги.

У Артема Валерійовича залишилися дружина та діти.

Прощання з паном Артемом відбудеться 23 листопада 2023 р. у Преображенському соборі м. Дніпра, що на Соборній площі.

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