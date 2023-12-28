В Днепре «влюбленная» вьетнамская свинья помогла «поставить на ноги» раненого ишака из Харькова

Историю дружбы двух животных поведали в сюжете ТСН.
В клинике агроуниверситета Днепра спасали 200-килограммового осла Яшу, которого привезли в Днепр из Харькова. Животное попало под обстрел, в результате которого получило осколочное ранение. Яшу прооперировали и буквально по кусочкам собрали сломанные кости одной из лап. Впрочем, несмотря на все старания ветеринаров, ослик отказывался вставать и не хотел ходить.
Ветеринары объяснили, что для такого животного крайне важно как можно быстрее начать двигаться, иначе оно могло бы умереть. Впрочем, у врачей появилась неожиданная ассистентка. Вислобрюха вьетнамская свинья, которая жила в соседней конюшне, по собственной воле начала заботиться о раненом осле собственным способом.
Смотрители говорят, что до появления Хрюни Яша был флегматичным. Свинка полюбилась ослу настолько, что теперь единственная кому тот позволяет залезать на него. Яша втрое старше подруги, поэтому после выздоровления взял над ней «шефство» и старается заботиться.
Старший преподаватель кафедры анатомии Арсений Богомаз говорит, что кости срослись не так, как хотелось, но ослик после перелома может самостоятельно ходить, а для такого тяжелого животного это очень хороший результат.
Искалеченный ишак полностью выздоровел, поэтому теперь Яша и Хрюня живут вместе, вдвоем исследуют скверы вокруг и демонстрируют, как сильно каждому живому существу нужна забота.
Животные стали местными звездами. Как только Яша и Хрюня появляются в сквере возле клиники, сразу обращают на себя внимание прохожих. Нестандартная пара не стесняется позировать и подпускать к себе людей.
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