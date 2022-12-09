В Днепре вернули к жизни 22-летнего военного с ранениями мозга и сердца

Историю молодого человека рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

22-летний Михаил попал под обстрел и получил тяжелые ранения. Обломки попали в сердце, мозг, живот и кишечник. Почти все тело было изуродовано. Хирурги пошли на риск и провели сложную операцию. За одну ночь парню провели трахеотомию, операцию на сердце и перелили почти четыре литра крови.

Михаил все выдержал. Только что на обходе с удовольствием все вздохнули – к утру раненое сердце работает. Ситуации, которые сотнями день и ночь проходят в больнице Мечникова, показывают все ужасы и напряжение войны, — рассказал Сергей Рыженко.

У Михаила в голове еще остается обломок снаряда, который позже удалит нейрохирург. Парня уже сняли с аппарата ИВЛ и его сердце бьется. Больше всего Михаил переживает за свою маму, бабушку и сестру, которые волнуются за него и не выдержат, увидев его раненым.