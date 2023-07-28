В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков

Так называемые «минеры» решили «поздравить» медиков, поэтому сообщили в правоохранительные органы о минировании всех больниц Днепра и Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Правоохранители проверили 39 заведений. Никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
Надеемся, «минеров» найдут и накажут по закону!
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!
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