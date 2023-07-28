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У Дніпрі вчора замінували всі лікарні: “привітали” медиків

Сьогодні 10:45
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Учора, 27 липня, в Україні відзначали День медичного працівника.

Новости Днепра про У Дніпрі вчора замінували всі лікарні:

Так звані “мінери” вирішили “привітати” медиків, тому повідомили у правоохоронні органи про замінування всіх лікарень Дніпра та Дніпропетровського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці перевірили 39 закладів. Жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

Сподіваємося, “мінерів” знайдуть та покарають згідно з законом!

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

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