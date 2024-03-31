В Днепре вблизи Славутича появится новая остановка

Вблизи торгово-офисного центра «Славутич» появится новая остановка.
Она здесь существует давно, но теперь на ее месте будет днепровская «желтая» остановка, где можно посидеть и спрятаться от дождя.
Славутич строят новую остановку, – пишет местная жительница.
Пока появился каркас и первые сиденья. Еще нужно сделать крышу и дорогу.
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