В Днепре вблизи Славутича появится новая остановка

В Днепре на проспекте Александра Поля появится новая остановка.

Вблизи торгово-офисного центра «Славутич» появится новая остановка.

Она здесь существует давно, но теперь на ее месте будет днепровская «желтая» остановка, где можно посидеть и спрятаться от дождя.

Славутич строят новую остановку, – пишет местная жительница.

Пока появился каркас и первые сиденья. Еще нужно сделать крышу и дорогу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: