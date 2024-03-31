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У Дніпрі поблизу Славутича з’явиться нова зупинка

Сьогодні 18:49
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У Дніпрі на проспекті Олександра Поля з'явиться нова зупинка.

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Славутича з'явиться нова зупинка

Поблизу торговельно-офісного центру “Славутич” з’явиться нова зупинка. 

Вона тут існує давно, але тепер на її місці буде дніпровська “жовтенька” зупинка, де можна посидіти та сховатися від дощу.

Славутич будують нову зупинку, – пише місцева мешканка. 

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Славутича з'явиться нова зупинка

Наразі з’явився каркас та перші сидіння. Ще треба зробити дах та дорогу. 

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Славутича з'явиться нова зупинка

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Славутича з'явиться нова зупинка

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Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Славутича з'явиться нова зупинкаУкраїнська

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