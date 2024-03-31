У Дніпрі поблизу Славутича з’явиться нова зупинка

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля з'явиться нова зупинка.

Поблизу торговельно-офісного центру “Славутич” з’явиться нова зупинка.

Вона тут існує давно, але тепер на її місці буде дніпровська “жовтенька” зупинка, де можна посидіти та сховатися від дощу.

Славутич будують нову зупинку, – пише місцева мешканка.

Наразі з’явився каркас та перші сидіння. Ще треба зробити дах та дорогу.

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