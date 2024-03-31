У Дніпрі поблизу Славутича з’явиться нова зупинка

Поблизу торговельно-офісного центру “Славутич” з’явиться нова зупинка.
Вона тут існує давно, але тепер на її місці буде дніпровська “жовтенька” зупинка, де можна посидіти та сховатися від дощу.
Славутич будують нову зупинку, – пише місцева мешканка.
Наразі з’явився каркас та перші сидіння. Ще треба зробити дах та дорогу.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі є перехрестя, яке існує з кінця 18 сторіччя.
Біля зон відпочинку знову буде платна парковка.
До Дніпра може дістатися хмара пилу із Сахари.
У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим.