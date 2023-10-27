В Днепре вандалы в очередной раз повырывали спинки у всех скамеек на аллее

В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.

В скверике на улице Калиновой отрывали спинки у лавочек. От вандалов пострадала аллея за 104 домом, сообщает днепрянка Юлия.

Юлия утверждает, что дощечки откручивали и забрали себе.

Всем доброго дня! Кто-то в сквере за 104 домом на Калиновой раскурочил скамейки и забрал себе доски. Какие разные люди живут у нас на районе! Кто-то устанавливает для людей, а кто-то тянет домой. Обидно, но сейчас это выглядит так, — пишет днепрянка в сообществе на Facebook.

В комментариях люди возмущены действиями неизвестных вандалов и сравнивают их с орками, которые тянут все домой.

Заметим, что это не в первый раз, когда лавочки страдают от рук вандалов. Раньше лавочки полностью разобрали в скверике на улице Березинской.

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