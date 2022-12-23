В Днепре в ЖК «Счастливый» горит квартира

Сегодня, 23 декабря, в Днепре вспыхнул пожар в жилом комплексе «Счастливый», что на Запорожском шоссе.
Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях.
Отмечается, что горит квартира на восьмом этаже.
На место происшествия уже прибыли спасатели.
Информации о пострадавших пока нет.
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