В Днепре в ЖК «Счастливый» горит квартира

Информации о пострадавших пока нет.

На место происшествия уже прибыли спасатели.

Отмечается, что горит квартира на восьмом этаже.

Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

Сегодня, 23 декабря, в Днепре вспыхнул пожар в жилом комплексе «Счастливый», что на Запорожском шоссе.

На место происшествия уже прибыли спасатели.

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