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У Дніпрі в ЖК “Щасливий” горить квартира

Сьогодні 18:15
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На місце події вже прибули рятувальники.

Новости Днепра про У Дніпрі в ЖК

Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі спалахнула пожежа у житловому комплексі “Щасливий”, що на Запорізькому шосе.

Фото та відео опублікували місцеві жителі у соціальних мережах.

Зазначається, що горить квартира на восьмому поверсі.

На місце події вже прибули рятувальники.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.

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