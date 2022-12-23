У Дніпрі в ЖК “Щасливий” горить квартира

Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі спалахнула пожежа у житловому комплексі “Щасливий”, що на Запорізькому шосе.
Фото та відео опублікували місцеві жителі у соціальних мережах.
Зазначається, що горить квартира на восьмому поверсі.
На місце події вже прибули рятувальники.
Інформації щодо постраждалих наразі немає.
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