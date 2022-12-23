Військові передали до Новомосковського музею унікальну сокиру часів Київської Русі

Військові знайшли стародавню зброю, коли будували фортифікаційні споруди поблизу лінії розмежування.
Бойову сокиру часів Київської Русі знайшов військовий Андрій Собко. Він вирішив передати стародавню зброю до Новомосковського історико-краєзначого музею.
Як зазначили співробітники музею, сокирою користували у 10 столітті на теренах нашої країни. Поки що складно сказати до яких народів належала ця зброя, але те що нею користували 11 століть тому – підтверджено.
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