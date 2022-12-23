У Дніпрі через знеструмлення деякі мешканці залишилися без води: адреси

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Сьогодні, 23 грудня, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води.