Італійців закликали на годину вимикати світло, «щоб зрозуміти, що переживають українці»

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала італійців вимикати газ і електрику на годину на день на знак солідарності з Україною.

Про це пише Reuters.

Щоб зрозуміти, що переживають українці, я прошу всіх італійців вимкнути всі джерела енергії на одну годину на день, — сказала Мелоні.

Прем’єрка також висловила повагу українцям, «які захищають свою свободу та любов до своєї країни». Вона пообіцяла продовжувати постачати зброю Україні, попри суперечки щодо цього питання в її керівній коаліції та, як зазначає Reuters, розділену громадську думку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною.

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