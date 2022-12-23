Італійців закликали на годину вимикати світло, «щоб зрозуміти, що переживають українці»

Про це пише Reuters.
Щоб зрозуміти, що переживають українці, я прошу всіх італійців вимкнути всі джерела енергії на одну годину на день, — сказала Мелоні.
Прем’єрка також висловила повагу українцям, «які захищають свою свободу та любов до своєї країни». Вона пообіцяла продовжувати постачати зброю Україні, попри суперечки щодо цього питання в її керівній коаліції та, як зазначає Reuters, розділену громадську думку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною.
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