В Днепре в июне будут выключать газ: адреса и даты

В июне в Днепре некоторым жителям будут выключать газ.
Причина – проведение ремонтных работ.
Об этом сообщается на ФБ-странице АО «Днепрогаз».
Отмечается, что подачу газа возобновят после завершения работ.
Итак, газа не будет по следующим адресам:
6 июня:
7 июня:
8 июня:
13 июня:
15 июня:
22 июня:
Также «Днепрогаз» предупредил, что будет проводить работы в селе Опытное 26 июня. Газа не будет:
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