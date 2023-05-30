В Днепре в июне будут выключать газ: адреса и даты

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, городской совет Каменского под руководством Андрея Белоусова тратит сотни тысяч бюджетных гривен на "освещение своей деятельности".

В Днепре есть несколько парков, которые были обустроены на бывших кладбищах. Часть могил из которых были перенесены, а часть – все еще находится в зеленой зоне. Но это не мешает обустройству парков. В них есть детские площадки, тенистые аллеи, инсталляции.