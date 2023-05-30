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В Днепре в июне будут выключать газ: адреса и даты

Сегодня 10:22
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Новости Днепра про В Днепре в июне будут выключать газ: адреса и даты

В июне в Днепре некоторым жителям будут выключать газ.

Причина – проведение ремонтных работ.

Об этом сообщается на ФБ-странице АО «Днепрогаз».

Отмечается, что подачу газа возобновят после завершения работ.

Итак, газа не будет по следующим адресам:

6 июня:

  • ул. Европейская, 7, 7а.

7 июня:

  • ул. Юрия Савченко, 74, 76, 78, 80, 82;
  • с/т «Шиянка», 13, 19, 26 – 28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130 , 143.

8 июня:

  • пер. Шевченко, 4.

13 июня:

  • ул. Широкая, 112а, 153, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 173а;
  • ул. Межевая, 30.

15 июня:

  • ул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15;
  • ул. Ивана Эзау, 2, 4, 6;
  • ул. Братьев Бестужевых, 2, 3/4, 4.

22 июня:

  • ул. Океанская, 1 – 4, 6 – 8, 10, 12.

Также «Днепрогаз» предупредил, что будет проводить работы в селе Опытное 26 июня. Газа не будет:

  • ул. Соколова, 25, 27, 29 – 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53;
  • ул. Научная, 70 – 76, 70/а;
  • ул. Асмолова, 1 – 9;
  • ул. Окружная, 4, 9, 12 – 14, 16 – 19, 21, 22, 25, 28 – 30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 54.

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Новости Днепра про В Днепре в июне будут выключать газ: адреса и датыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в июне будут выключать газ: адреса и датыРусский

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