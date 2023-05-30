У Дніпрі у червні вимикатимуть газ: адреси та дати
Важлива інформація!
У червні у Дніпрі деяким мешканцям вимикатимуть газ.
Причина – проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляється на ФБ-сторінці АТ “Дніпрогаз”.
Зазначається, що постачання газу відновиться після завершення робіт.
Отже, газу не буде за наступними адресами:
6 червня: 7 червня: вул. Юрія Савченко, 74, 76, 78, 80, 82; с/т «Шиянка», 13, 19, 26 – 28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143. 8 червня: 13 червня: вул. Широка, 112а, 153, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 173а; вул. Межова, 30. 15 червня: вул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15; вул. Івана Езау, 2, 4, 6; вул. Братів Бестужевих 2, 3/4, 4. 22 червня: вул. Океанська 1 – 4, 6 – 8, 10, 12.
Також “Дніпрогаз” попередив, що проводитиме роботи у селі Дослідне
26 червня. Газу не буде: вул. Соколова, 25, 27, 29 – 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53; вул. Наукова, 70 – 76, 70/а; вул. Асмолова, 1 – 9; вул. Окружна, 4, 9, 12 – 14, 16 – 19, 21, 22, 25, 28 – 30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 54. Читайте також:
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