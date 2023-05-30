У Дніпрі у червні вимикатимуть газ: адреси та дати

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У червні у Дніпрі деяким мешканцям вимикатимуть газ.

Причина – проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляється на ФБ-сторінці АТ “Дніпрогаз”.

Зазначається, що постачання газу відновиться після завершення робіт.

Отже, газу не буде за наступними адресами:

6 червня:

вул. Європейська, 7, 7а.

7 червня:

вул. Юрія Савченко, 74, 76, 78, 80, 82;

с/т «Шиянка», 13, 19, 26 – 28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143.

8 червня:

пров. Шевченко, 4.

13 червня:

вул. Широка, 112а, 153, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 173а;

вул. Межова, 30.

15 червня:

вул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15;

вул. Івана Езау, 2, 4, 6;

вул. Братів Бестужевих 2, 3/4, 4.

22 червня:

вул. Океанська 1 – 4, 6 – 8, 10, 12.

Також “Дніпрогаз” попередив, що проводитиме роботи у селі Дослідне 26 червня. Газу не буде:

вул. Соколова, 25, 27, 29 – 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53;

вул. Наукова, 70 – 76, 70/а;

вул. Асмолова, 1 – 9;

вул. Окружна, 4, 9, 12 – 14, 16 – 19, 21, 22, 25, 28 – 30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 54.

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