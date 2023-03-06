В Днепре в центре ходит мужчина с гранатой: будьте осторожны

Сегодня, 6 марта, в центре Днепра, возле Меноры, заметили мужчину, который ходит с гранатой и угрожает горожанам.
Об этом сообщили местные жители в социальной сети!
И опубликовали видео:
Мы обратились за комментарием в полицию.
Нам сообщили, что пока заявления по этому поводу не поступали. Информацию проверяют.
Обновлено: данные об этом событии зарегистрированы в журнале единого учета отделения полиции. Мужчину разыскивают.
Напомним, ранее мы писали, что в Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии. Также читайте: в Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции.
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