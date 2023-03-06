У Дніпрі у центрі ходить чоловік з гранатою: будьте обережні

Будьте обережні!

Сьогодні, 6 березня, у центрі Дніпра, біля Менори, помітили чоловіка, який ходить з гранатою та погрожує містянам.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальній мережі!

Та опублікували відео:

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Нам повідомили, що поки що заяви щодо цього до правоохоронців не надходили. Інформацію перевіряють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікопольському районі в будинку вибухнула граната: один чоловік загинув, інший – у важкому стані. Також читайте: у Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліції.

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