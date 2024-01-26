В Днепре в трамвае заметили мужчину с ножом

Пожалуйста, будьте осторожны!

На днях в Днепре в трамвае заметили мужчину с ножом.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах можно увидеть, что мужчина достал раскладной нож и размахивал им, потом он сложил его. В то же время горожанин вел себя странно: хватался за голову и суетился.

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что в правоохранительные органы обращений не поступало.

Уважаемые днепряне, пожалуйста, будьте осторожны, в подобных случаях не делайте необдуманных шагов, а лучше вызывайте правоохранителей!

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