Днями у Дніпрі в трамваї помітили чоловіка з ножем.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах можна побачити, що чоловік дістав розкладний ніж та розмахував ним, згодом він склав його. Водночас містянин поводився дивно: хапався за голову та метушився.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що до правоохоронних органів звернень не надходило.
Шановні дніпряни, будь ласка, будьте обережні, у подібних випадках не робіть необдуманих кроків, а краще викликайте правоохоронців!
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