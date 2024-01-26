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У Дніпрі в трамваї помітили чоловіка з ножем

Сьогодні 12:38
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Будь ласка, будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї помітили чоловіка з ножем

Днями у Дніпрі в трамваї помітили чоловіка з ножем.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах можна побачити, що чоловік дістав розкладний ніж та розмахував ним, згодом він склав його. Водночас містянин поводився дивно: хапався за голову та метушився. 

Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї помітили чоловіка з ножем

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що до правоохоронних органів звернень не надходило.

Шановні дніпряни, будь ласка, будьте обережні, у подібних випадках не робіть необдуманих кроків, а краще викликайте правоохоронців!

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Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї помітили чоловіка з ножемУкраїнська

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