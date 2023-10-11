В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

Трагический инцидент произошел на остановке на улице Героев УПА (бывшая — Камчатская).
По предварительной информации, у мужчины внезапно остановилось сердце.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место происшествия горожане вызвали скорую. Медики пытались реанимировать мужчину, однако, к сожалению, он умер.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. На теле телесных повреждений правоохранители не обнаружили, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, ранее мы писали, что под колесами поезда «Днепр-Одесса» погиб 17-летний парень: комментарий полиции.
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