В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

В Днепре вчера, 10 октября, в трамвае умер мужчина.

Трагический инцидент произошел на остановке на улице Героев УПА (бывшая — Камчатская).

По предварительной информации, у мужчины внезапно остановилось сердце.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место происшествия горожане вызвали скорую. Медики пытались реанимировать мужчину, однако, к сожалению, он умер.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. На теле телесных повреждений правоохранители не обнаружили, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что под колесами поезда «Днепр-Одесса» погиб 17-летний парень: комментарий полиции.

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