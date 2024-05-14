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  • В Каменском дядя, жестоко избивший племянника с инвалидностью, получил тюремный срок

В Каменском дядя, жестоко избивший племянника с инвалидностью, получил тюремный срок

Сегодня 15:30
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В Каменском на Днепропетровщине судили мужчину, который жестоко избил своего племянника.

Новости Днепра про В Каменском дядя, жестоко избивший племянника с инвалидностью, получил тюремный срок

Мужчину, избившего ребенка, приговорили к семи годам заключения.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, 44-летний мужчина умышленно нанес 8-летнему мальчику тяжелые телесные повреждения. Как выяснили в ходе следствия правоохранители, житель Каменского остался с пятью детьми своей жены и сестры, пока женщины были на заработках за границей.

Один из мальчиков, за которым временно присматривал мужчина, имеет инвалидность. Это 8-летний сын сестры подозреваемого. Родной дядя, на почве гнева из-за пороков здоровья племянника, нанес ему многочисленные удары рукой и ремнем по телу.

Удары были настолько сильными, что ребенка пришлось госпитализировать в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится с матерью. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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Новости Днепра про В Каменском дядя, жестоко избивший племянника с инвалидностью, получил тюремный срокУкраїнська Новости Днепра про В Каменском дядя, жестоко избивший племянника с инвалидностью, получил тюремный срокРусский

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