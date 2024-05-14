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  • На Днепропетровщине чиновник, зарабатывавший на аренде госимущества, погорел на взятке

На Днепропетровщине чиновник, зарабатывавший на аренде госимущества, погорел на взятке

Сегодня 14:36
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В Днепропетровской области чиновник погорел на взятке.

Новости Днепра про На Днепропетровщине чиновник, зарабатывавший на аренде госимущества, погорел на взятке

Один из работников Регионального офиса водных ресурсов решил заработать на аренде государственного имущества, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Речь идет о начальнике одного из отделений Регионального офиса водных ресурсов в области, которому объявили подозрение по факту вымогательства и получения взятки.

Как выяснило следствие, чиновник просил деньги за беспрепятственное предоставление в аренду автокрана для разгрузки железобетонных плит, находящегося на балансе Регионального офиса водных ресурсов в области.

Когда потенциальный арендатор просил оформить официальный договор – чиновник обещал создать искусственные препятствия и не предоставить технику.

Правоохранители задержали мужчину. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом. Также его отстранили от должности на время проведения следствия.

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