На Днепропетровщине чиновник, зарабатывавший на аренде госимущества, погорел на взятке

В Днепропетровской области чиновник погорел на взятке.

Один из работников Регионального офиса водных ресурсов решил заработать на аренде государственного имущества, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Речь идет о начальнике одного из отделений Регионального офиса водных ресурсов в области, которому объявили подозрение по факту вымогательства и получения взятки.

Как выяснило следствие, чиновник просил деньги за беспрепятственное предоставление в аренду автокрана для разгрузки железобетонных плит, находящегося на балансе Регионального офиса водных ресурсов в области.

Когда потенциальный арендатор просил оформить официальный договор – чиновник обещал создать искусственные препятствия и не предоставить технику.

Правоохранители задержали мужчину. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом. Также его отстранили от должности на время проведения следствия.