На Днепропетровщине чиновник, зарабатывавший на аренде госимущества, погорел на взятке

Один из работников Регионального офиса водных ресурсов решил заработать на аренде государственного имущества, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Речь идет о начальнике одного из отделений Регионального офиса водных ресурсов в области, которому объявили подозрение по факту вымогательства и получения взятки.
Как выяснило следствие, чиновник просил деньги за беспрепятственное предоставление в аренду автокрана для разгрузки железобетонных плит, находящегося на балансе Регионального офиса водных ресурсов в области.
Когда потенциальный арендатор просил оформить официальный договор – чиновник обещал создать искусственные препятствия и не предоставить технику.
Правоохранители задержали мужчину. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом. Также его отстранили от должности на время проведения следствия.
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