Как в Днепре работает ботанический сад в мае

Жителей и гостей Днепра приглашают в Ботанический сад ДНУ.

В мае Ботанический сад ДНУ работает только по будням с 9:00 до 15:00. Ближайшая рабочая суббота будет аж 8 июня.

Об этом сообщили на странице Ботсада Днепровского Национального Университета в Facebook.

Сейчас там цветут вейгелы, кольвиция, кладрастис, гибридные петушки. Также – редкое тюльпановое дерево.

В Ботсаду посетители могут как приобрести комнатные цветы, так и обменяться растениями.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сквере Усачева появится цветочный мурал.

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