«Все произошло менее чем за сутки»: в Днепре внезапно умерла известная зооволонтерка

В Днепре на 55-летии жизни умерла Лилия Леонова – зооволонтерка, которая вместе с дочерью Олесей основала приют и много лет спасала котиков. Печальное известие сообщили на Facebook-странице «Экстренная помощь животным Днепр».
Олесю хорошо знают не только в Днепре, но и в Украине. Она – соучредитель реабилитационного центра для пострадавших животных с инвалидностью и определенными недостатками. Долгое время спасала животных в собственном доме, а затем построила для них приют «Кишкин дом». Во время полномасштабного вторжения там спасли многих четырехлапых. В этом добром деле ей всегда помогала мама Лиля. Круглосуточно она помогала Олесе лечить, реабилитировать котиков убежища. Со многими она общалась, поддерживала. Но меньше, чем за сутки женщины не стало. Страшный диагноз – аневризма аорты.
Если у вас есть желание помочь семье, как это сделать, можно узнать ТУТ.
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