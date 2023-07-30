В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты

Так, распределение природного газа будет временно ограничено по таким адресам и в такие дни:
2 августа:
3 августа:
10 августа:
11 августа:
15 августа:
29 августа:
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Анна Кравчук
Автор:
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