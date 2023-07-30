Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты

В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты

Сегодня 17:01
просмотров

В Днепре в августе ряд жилых домов останется без газа. Это связано с ремонтными работами на системах газоснабжения города и района.

Новости Днепра про В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты

Так, распределение природного газа будет временно ограничено по таким адресам и в такие дни:

2 августа:

  • ул. Широкая, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.

3 августа:

  • ул. Троицкая, 40;
  • ул. Песчаная, 1, 3-6;
  • ул. Нагатинская, 1/3, 2, 4, 5, 5/1, 11, 13, 15, 17;
  • ул. Дежнева, 102, 102/1, 106, 108, 122, 124, 142, 144, 146, 148б.

10 августа:

  • ул. Пастера, 10, 12.

11 августа:

  • ул. Чечеловская, 51.

15 августа:

  • ул. Научная, 54а.

29 августа:

  • ул. Гаванская, 11, 17.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и датыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и датыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу
Новости Днепра
Сегодня 16:46
Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу

На украинско-венгерском участке границы в течение суток задержали сразу семерых…

В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид
Новости Днепра
Сегодня 14:34
В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Кривом Роге умерла…

В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии
Новости Днепра
Сегодня 14:21
В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии

В Никополе Днепропетровской области заметили букву "Z" - символ российской…

Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог
Новости Днепра
Сегодня 13:54
Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог

В воскресенье, 30 июля, на трассе Днепр - Кривой Рог…

Последние новости

Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу
Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу

На украинско-венгерском участке границы в течение суток задержали сразу семерых уклонистов. Трое из них - из Покрова Днепропетровской области.

Сегодня 16:46
1
просмотров
В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид
В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Кривом Роге умерла 14-летняя девочка. Ее тело нашла мать на диване в собственной квартире.

Сегодня 14:34
3
просмотров
В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии
В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии

В Никополе Днепропетровской области заметили букву "Z" - символ российской агрессии - на одном из бордов.

Сегодня 14:21
2
просмотров
Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог
Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог

В воскресенье, 30 июля, на трассе Днепр - Кривой Рог автомобиль сбил пожилую женщину с ребенком. Пенсионерка скончалась на месте, а мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Сегодня 13:54
7
просмотров
Ракетная атака на Днепр: в полицию обратилось около 200 горожан, имущество которых пострадало
Ракетная атака на Днепр: в полицию обратилось около 200 горожан, имущество которых пострадало

Полиция Днепра продолжает фиксировать последствия ракетной атаки российских оккупантов на город. Уже почти 200 горожан, имущество которых пострадало в результате вражеского обстрела, обратились к правоохранителям.

Сегодня 12:42
6
просмотров
В Днепре нетрезвая 17-летняя девушка пыталась покончить с собой
В Днепре нетрезвая 17-летняя девушка пыталась покончить с собой

В субботу, 29 июля, в Днепре 17-летняя девушка пыталась совершить суицид. Ее вовремя заметили неравнодушные люди и вызвали скорую.

Сегодня 12:22
4
просмотров
Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки
Теперь это огороды: в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки

Не так давно украинцев приятно ошеломила новость о том, что никопольцы высадили картофель на дне Каховского водохранилища. Теперь же там заметили еще и кабачки.

Сегодня 11:00
6
просмотров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: на Криворожской трассе сбили женщину (ФОТО)
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: на Криворожской трассе сбили женщину (ФОТО)

В воскресенье, 30 июля, в Днепропетровской области на Криворожской трассе произошла смертельная авария.

Сегодня 10:41
3
просмотров
Ночью столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА: взрыв прогремел в «Москва-Сити» (ВИДЕО)
Ночью столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА: взрыв прогремел в «Москва-Сити» (ВИДЕО)

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве в очередной раз прогремели взрывы. Граждане страны-террористки пожаловались на атаку беспилотников, один из которых попал в известный 50-этажный бизнес-центр "Москва-Сити".

Сегодня 09:29
6
просмотров
В бою с оккупантами погиб 43-летний подполковник полиции с Днепропетровщины: у него осталась дочь
В бою с оккупантами погиб 43-летний подполковник полиции с Днепропетровщины: у него осталась дочь

Стало известно о гибели на фронте еще одного героя из Днепропетровщины - подполковника полиции из Каменского Дениса Викторовича Шевченко. Он воевал с оккупантами в Донецкой области.

Сегодня 09:09
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх