В Днепре в течение шести дней августа горожанам будут отключать газ: адреса и даты

В Днепре в августе ряд жилых домов останется без газа. Это связано с ремонтными работами на системах газоснабжения города и района.

Так, распределение природного газа будет временно ограничено по таким адресам и в такие дни:

2 августа:

ул. Широкая, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.

3 августа:

ул. Троицкая, 40;

ул. Песчаная, 1, 3-6;

ул. Нагатинская, 1/3, 2, 4, 5, 5/1, 11, 13, 15, 17;

ул. Дежнева, 102, 102/1, 106, 108, 122, 124, 142, 144, 146, 148б.

10 августа:

ул. Пастера, 10, 12.

11 августа:

ул. Чечеловская, 51.

15 августа:

ул. Научная, 54а.

29 августа:

ул. Гаванская, 11, 17.

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