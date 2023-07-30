У Дніпрі протягом шести днів серпня містянам вимикатимуть газ: адреси та дати

У Дніпрі в серпні ряд житлових будинків залишиться без газу. Це пов'язано з ремонтними роботами на системах газопостачання міста та району.

Так, розподіл природного газу буде тимчасово обмежено за такими адресами й у такі дні:

2 серпня:

вул. Широка, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.

3 серпня:

вул. Троїцька, 40;

вул. Піщана, 1, 3-6;

вул. Нагатинська, 1/3, 2, 4, 5, 5/1, 11, 13, 15, 17;

вул. Дежньова, 102, 102/1, 106, 108, 122, 124, 142, 144, 146, 148б.

10 серпня:

вул. Пастера, 10, 12.

11 серпня:

вул. Чечелівська, 51.

15 серпня:

вул. Наукова, 54а.

29 серпня:

вул. Гаванська, 11, 17.

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