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Новини У Дніпрі протягом шести днів серпня містянам вимикатимуть газ: адреси та дати
У Дніпрі протягом шести днів серпня містянам вимикатимуть газ: адреси та дати
У Дніпрі в серпні ряд житлових будинків залишиться без газу. Це пов'язано з ремонтними роботами на системах газопостачання міста та району.
Так, розподіл природного газу буде тимчасово обмежено за такими адресами й у такі дні:
2 серпня:
вул. Широка, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.
3 серпня:
вул. Троїцька, 40;
вул. Піщана, 1, 3-6;
вул. Нагатинська, 1/3, 2, 4, 5, 5/1, 11, 13, 15, 17;
вул. Дежньова, 102, 102/1, 106, 108, 122, 124, 142, 144, 146, 148б.
10 серпня:
11 серпня:
15 серпня:
29 серпня:
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Українська Русский Анна Кравчук
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