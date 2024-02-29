В Днепре в субботу временно не будет курсировать популярный трамвай: подробности

В субботу, 2 марта, в Днепре с 9:30 до 12:00 временно будет приостановлено движение трамваев №15.
Об этом сообщают в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с удалением аварийных деревьев вдоль воздушной линии, которая питает контактную сеть на ул. Словацкой и просп. Ивана Мазепы.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок.
Отметим, сегодня, 29 февраля, в Днепре все маршруты общественного транспорта работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
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