Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в субботу временно не будет курсировать популярный трамвай: подробности

В Днепре в субботу временно не будет курсировать популярный трамвай: подробности

Сегодня 12:47
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре в субботу временно не будет курсировать популярный трамвай: подробности

В субботу, 2 марта, в Днепре с 9:30 до 12:00 временно будет приостановлено движение трамваев №15.

Об этом сообщают в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с удалением аварийных деревьев вдоль воздушной линии, которая питает контактную сеть на ул. Словацкой и просп. Ивана Мазепы.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок.

Отметим, сегодня, 29 февраля, в Днепре все маршруты общественного транспорта работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в субботу временно не будет курсировать популярный трамвай: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в субботу временно не будет курсировать популярный трамвай: подробностиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка
Новости Днепра
Сегодня 17:55
В Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка

В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из…

Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить
Новости Днепра
Сегодня 17:41
Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить

Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной…

Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили
Новости Днепра
Сегодня 16:46
Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили

В судебном заседании мужчина свою вину не признал.

Расположен на пересечении путей: жители Днепра раскрыли тайны живописного озера (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 16:32
Расположен на пересечении путей: жители Днепра раскрыли тайны живописного озера (ФОТО)

В сети рассказали краткую историю живописного озера в Березановке.

Последние новости

Трое детей остались без отца: в бою за Украину погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль
Трое детей остались без отца: в бою за Украину погиб боец с Днепропетровщины Александр Коваль

Вечная слава Герою!

Сегодня 18:01
10
просмотров
В Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка
В Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка

В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из прифронтового поселка в Донецкой области.

Сегодня 17:55
2
просмотров
Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить
Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить

Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Выдается она раз в год, перед отпуском.

Сегодня 17:41
3
просмотров
Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили
Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили

В судебном заседании мужчина свою вину не признал.

Сегодня 16:46
4
просмотров
Расположен на пересечении путей: жители Днепра раскрыли тайны живописного озера (ФОТО)
Расположен на пересечении путей: жители Днепра раскрыли тайны живописного озера (ФОТО)

В сети рассказали краткую историю живописного озера в Березановке.

Сегодня 16:32
2
просмотров
В Днепре горел гараж с легковушкой внутри (ФОТО)
В Днепре горел гараж с легковушкой внутри (ФОТО)

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.

Сегодня 16:18
3
просмотров
Ждал, когда жертва получит деньги: в Кривом Роге мужчина дерзко ограбил пенсионера возле банкомата
Ждал, когда жертва получит деньги: в Кривом Роге мужчина дерзко ограбил пенсионера возле банкомата

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении!

Сегодня 15:38
3
просмотров
Жительница Днепра в течение недели потратила 15 тыс грн с карточки, которую нашла в троллейбусе
Жительница Днепра в течение недели потратила 15 тыс грн с карточки, которую нашла в троллейбусе

В Днепре пенсионерка потратила 15 тысяч гривен с карты, которую нашла в троллейбусе.

Сегодня 15:30
2
просмотров
В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля
В Днепре на месте гостиницы «Рассвет» был поселок: что с ним стало при строительстве отеля

Гостиница «Рассвет» была сдана в эксплуатацию в 1982 году и сразу стала одним из символов города того времени. Ее фасад часто печатался на открытках и буклетах.

Сегодня 15:10
1
просмотров
Жители Днепропетровщины под пулями убегали за границу, обмотавшись алюминиевой фольгой
Жители Днепропетровщины под пулями убегали за границу, обмотавшись алюминиевой фольгой

Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой пытались сбежать из Украины.

Сегодня 14:44
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх