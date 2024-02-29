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  • У Дніпрі у суботу тимчасово не курсуватиме популярний трамвай: подробиці

У Дніпрі у суботу тимчасово не курсуватиме популярний трамвай: подробиці

Сьогодні 12:47
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі у суботу тимчасово не курсуватиме популярний трамвай: подробиці

У суботу, 2 березня, у Дніпрі з 9:30 до 12:00 тимчасово буде призупинено рух трамваїв №15.

Про це повідомляють у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з видаленням аварійних дерев вздовж повітряної лінії, яка живить контактну мережу на вул. Словацькій та просп. Івана Мазепи.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Зазначимо, сьогодні, 29 лютого, у Дніпрі всі маршрути громадського транспорту працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня.

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Новости Днепра про У Дніпрі у суботу тимчасово не курсуватиме популярний трамвай: подробиціУкраїнська

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