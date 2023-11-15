В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину

Сегодня, 15 ноября, в Днепре в районе Березинского рынка местные жители обнаружили мертвого мужчину.
На место вызвали медиков и полицейских.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили информацию. И сообщили, что, предварительно, на теле мужчины не обнаружили телесных повреждений.
Все обстоятельства смерти горожанина будут выяснять правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Еще один старинный дом в Днепре окончательно исчез с лица…
Присмотритесь внимательно к фото!
Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.
В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!
Еще один старинный дом в Днепре окончательно исчез с лица города. Находился он на Успенской площади. Многие жители Днепра помнят его как детские ясли-садик. Сносить здание начали еще в начале месяца, а сегодня то, что от него осталось – пару…
Присмотритесь внимательно к фото!
Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.
В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.
Появился новый законопроект, в котором предлагают отсрочку еще нескольким категориям мужчин.
Злоумышленника задержали.
Вечная слава!
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Ночью в Днепропетровской области было громко.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!