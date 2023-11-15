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В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину

Сегодня 13:27
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На место происшествия вызвали медиков и полицейских.

Новости Днепра про В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину

Сегодня, 15 ноября, в Днепре в районе Березинского рынка местные жители обнаружили мертвого мужчину.

На место вызвали медиков и полицейских.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили информацию. И сообщили, что, предварительно, на теле мужчины не обнаружили телесных повреждений.

Все обстоятельства смерти горожанина будут выяснять правоохранители.

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