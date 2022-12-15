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В Днепре в пожаре на Рабочей пострадал мужчина

Сегодня 09:00
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В Днепре в пожаре на улице Рабочей пострадал 41-летний мужчина.

Новости Днепра про В Днепре в пожаре на Рабочей пострадал мужчина

В заброшенном здании возник пожар. Из окон шел густой дым и вырывалось пламя. Спасатели приступили к тушению.

В результате пожара пострадал 41-летний мужчина, который самостоятельно вышел из здания еще до приезда спасателей. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом – термические ожоги верхних конечностей.

Огонь уничтожил мусор в здании на общей площади 10 кв.

 

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