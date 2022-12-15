В Днепре в пожаре на Рабочей пострадал мужчина

В заброшенном здании возник пожар. Из окон шел густой дым и вырывалось пламя. Спасатели приступили к тушению.
В результате пожара пострадал 41-летний мужчина, который самостоятельно вышел из здания еще до приезда спасателей. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом – термические ожоги верхних конечностей.
Огонь уничтожил мусор в здании на общей площади 10 кв.
Читайте также:
Автор:
Бойцы Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки российских…
Об этом сообщает «Днепр Инфо», ссылаясь на главное управление Госслужбы…
В Новомосковском районе разыскивают 31-летнего Дмитрия Журавлева. Брат видел его…
Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся…
Бойцы Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов в Донецкой области. Также ВСУ продолжают наносить захватчикам потери в живой силе и технике.
Полиция Днепропетровщины предоставила жителям региона альтернативные номера телефонов для вызова правоохранителей.
Об этом сообщает «Днепр Инфо», ссылаясь на главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Новомосковском районе разыскивают 31-летнего Дмитрия Журавлева. Брат видел его в последнее лето, после ссоры.
Одевайтесь теплее, друзья!
Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся к разным сценариям развития событий на фронте.
В селе Гречаное Днепропетровской области сожительница убила мужчину после совместного распития алкоголя.
Заголовки о якобы анонсированной мобилизации после Нового года - это не верная информация.
Украинские военные 12 декабря нанесли успешный удар по оккупантам в Запорожской области, уничтожена вражеская техника. При этом сегодня, 14 декабря, авиация обстреляла российские ЗРК.
В Каменском двое юношей напали на 21-летнего местного жителя, возвращавшегося домой. Они избили потерпевшего и отобрали рюкзак с деньгами, мобильным телефоном и планшетом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!