В Днепре в пожаре на Рабочей пострадал мужчина

Огонь уничтожил мусор в здании на общей площади 10 кв.

В результате пожара пострадал 41-летний мужчина, который самостоятельно вышел из здания еще до приезда спасателей. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом – термические ожоги верхних конечностей.

В заброшенном здании возник пожар. Из окон шел густой дым и вырывалось пламя. Спасатели приступили к тушению.

В Днепре в пожаре на улице Рабочей пострадал 41-летний мужчина.

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