У Дніпрі у пожежі на Робочій постраждав чоловік

У Дніпрі у пожежі на вулиці Робочій постраждав 41-річний чоловік.

У покинутій будівлі виникла пожежа. З вікон йшов густий дим та виривалося полум’я. Рятувальники приступили до гасіння.

Внаслідок пожежі постраждав 41-річний чоловік, який самостійно вийшов з будівлі ще до приїзду рятувальників. Постраждалого госпіталізували з попереднім діагнозом – термічні опіки верхніх кінцівок.

Вогонь знищив сміття у будівлі на загальній площі 10 кв.м.

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