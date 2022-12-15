У Дніпрі у пожежі на Робочій постраждав чоловік

У покинутій будівлі виникла пожежа. З вікон йшов густий дим та виривалося полум’я. Рятувальники приступили до гасіння.
Внаслідок пожежі постраждав 41-річний чоловік, який самостійно вийшов з будівлі ще до приїзду рятувальників. Постраждалого госпіталізували з попереднім діагнозом – термічні опіки верхніх кінцівок.
Вогонь знищив сміття у будівлі на загальній площі 10 кв.м.
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