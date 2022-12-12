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  • Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Сьогодні 12:19
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Дніпро стрімко змінюється, за останні 5 років кардинально змінилося кілька його вулиць, таких як Короленко, Яворницького, з'являються нові сквери та будівлі. Старе місто можна побачити лише на фото. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 фото 1960-х років, щоб подивитися, як раніше виглядали одні із найпопулярніших сьогодні місць Дніпра.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Сьогодні тут знаходиться житловий масив Перемога. А колись ця територія була забудована приватними невеликими будинками, біля яких була пристань. Пологій спуск до води та пароплави зникли з Мандриківки з початком будівництва набережної.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Під час будівництва набережною нею проходили залізничні рейки. Тут була одна зі станцій, а потім дорогу використовували для підвезення будівельних матеріалів.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Сьогодні це одне з найжвавіших місць набережної. Будь-якої пори року тут можна зустріти любителів погуляти вздовж Дніпра та бігунів. У 1960-х роках для цієї території все лише розпочиналося.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Ще одне улюблене мешканцями Дніпра місце на набережній. Тут завжди повно народу, проводяться масові гуляння у дні свят. На фото – щойно збудована ділянка набережної у центрі міста та причал, звідки сьогодні проводяться екскурсії по Дніпру. Цікава деталь – огороджена територія була дерев’яним парканом.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Це фото зроблено в тій точці, де сьогодні знаходяться житлові комплекси «Башти» та «Амстердам». Раніше тут  будиночки були невеликі та приватні.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Довгий час на Монастирському острові жили люди. На початку 1960-х років тут ще залишалося кілька сімей, у них були будинки майже біля пляжу, а до міста вони переправлялися за допомогою човнів.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

У цьому вся фото головне не передній, а задній план. Придивившись, можна побачити, як мостом через парк їде автобус. Проїздною ця переправа була не довго, останні 40 років по ній всі ходять пішки.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Через 10-15 років на місці невеликих будиночків, що на цьому фото виросте «Дім книги» і з’явиться величезний квітковий годинник.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

У Дніпрі довгий час існував іподром. На 1960-ті роки припали його останні дні. Тепер тут багатоквартирні будинки, коледжі, магазини та державні установи.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років на стадіоні в Дніпрі проводили «Авто Мото Родео», де каскадери демонстрували трюки, пов’язані з керуванням автомобілями та мотоциклами. Відбувалось це на головній спортивній арені міста.

Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

фото: групи «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровск», «Ностальгія по Дніпру», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х роківУкраїнська Новости Днепра про Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х роківРусский

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