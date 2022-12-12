Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

Дніпро стрімко змінюється, за останні 5 років кардинально змінилося кілька його вулиць, таких як Короленко, Яворницького, з'являються нові сквери та будівлі. Старе місто можна побачити лише на фото. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 фото 1960-х років, щоб подивитися, як раніше виглядали одні із найпопулярніших сьогодні місць Дніпра.

Сьогодні тут знаходиться житловий масив Перемога. А колись ця територія була забудована приватними невеликими будинками, біля яких була пристань. Пологій спуск до води та пароплави зникли з Мандриківки з початком будівництва набережної.

Під час будівництва набережною нею проходили залізничні рейки. Тут була одна зі станцій, а потім дорогу використовували для підвезення будівельних матеріалів.

Сьогодні це одне з найжвавіших місць набережної. Будь-якої пори року тут можна зустріти любителів погуляти вздовж Дніпра та бігунів. У 1960-х роках для цієї території все лише розпочиналося.

Ще одне улюблене мешканцями Дніпра місце на набережній. Тут завжди повно народу, проводяться масові гуляння у дні свят. На фото – щойно збудована ділянка набережної у центрі міста та причал, звідки сьогодні проводяться екскурсії по Дніпру. Цікава деталь – огороджена територія була дерев’яним парканом.

Це фото зроблено в тій точці, де сьогодні знаходяться житлові комплекси «Башти» та «Амстердам». Раніше тут будиночки були невеликі та приватні.

Довгий час на Монастирському острові жили люди. На початку 1960-х років тут ще залишалося кілька сімей, у них були будинки майже біля пляжу, а до міста вони переправлялися за допомогою човнів.

У цьому вся фото головне не передній, а задній план. Придивившись, можна побачити, як мостом через парк їде автобус. Проїздною ця переправа була не довго, останні 40 років по ній всі ходять пішки.

Через 10-15 років на місці невеликих будиночків, що на цьому фото виросте «Дім книги» і з’явиться величезний квітковий годинник.

У Дніпрі довгий час існував іподром. На 1960-ті роки припали його останні дні. Тепер тут багатоквартирні будинки, коледжі, магазини та державні установи.

Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років на стадіоні в Дніпрі проводили «Авто Мото Родео», де каскадери демонстрували трюки, пов’язані з керуванням автомобілями та мотоциклами. Відбувалось це на головній спортивній арені міста.

фото: групи «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровск», «Ностальгія по Дніпру», блог Артема Костюка

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