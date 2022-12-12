Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі «працює» кілька барахолок. Купити там можна все, що завгодно: від ялинкових іграшок випущених 50 або 70 років тому та грампластинок до саморобних електровелосипедів, одягу та столових приладів. Журналісти dnepr. Info вирушили на один із таких місцевих ринків, розташованих неподалік від «Озерки».

Працюють «блошки» зазвичай лише один-два дні на тиждень. Найпопулярніший день – субота, тоді на ринку найбільше продавців, а отже, і товару. Приходити краще з ранку, бо до обіду вже багато хто з власників краму їде додому.

Прилавків у звичному розумінні цього слова на блошиному ринку немає і ніколи не було. Товар продають розклавши на покривалі землі, розставивши на принесеному із собою столі чи табуретці.

Оскільки наближається новий рік, то на ринку продають велику кількість символів цього свята.

Такі фігурки були популярними близько 50 років тому. Перші їх прообрази почали виробляти відразу після Другої світової війни.

Дивлячись на цю іграшку здається, що ще ось-ось і поруч з’явиться машина з написом «Coca-Cola».

Часто на одному «прилавку» можна знайти все: від новорічних фігурок до значків та наборів, популярних у 1970-х роках, а також колекції грошових знаків, що ходили в минулому столітті.

Також багато різних іграшок у формі собачки.

Тваринка настільки популярна, що прикрашає навіть попільничку.

Також на ринку є як старі іграшки.Так і цілком сучасні, випущені всього років 10-15 тому.

Дуже багато речей продають у військовій тематиці.

Є й «декоративна» зброя.

А також її спортивні “підвиди”.

Є дуже рідкісні екземпляри автомобільної «техніки».

Також на блошиному ринку можна знайти старий посуд.

Частина просто звалена в ящики, частину продають, розставивши на столі.

На ринку багато годинників на будь-який смак та гаманець. Всі вони працюють на батарейках, а значить відключення світла їм не загрожує.

Є декоративні фігурки із глини.

І незвичайні світильники.

Продають не лише фабричні старі речі, а й цілком саморобні.

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