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  • Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:58
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У Дніпрі «працює» кілька барахолок. Купити там можна все, що завгодно: від ялинкових іграшок випущених 50 або 70 років тому та грампластинок до саморобних електровелосипедів, одягу та столових приладів. Журналісти dnepr. Info вирушили на один із таких місцевих ринків, розташованих неподалік від «Озерки».

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Працюють «блошки» зазвичай лише один-два дні на тиждень. Найпопулярніший день – субота, тоді на ринку найбільше продавців, а отже, і товару. Приходити краще з ранку, бо до обіду вже багато хто з власників краму їде додому.

Прилавків у звичному розумінні цього слова на блошиному ринку немає і ніколи не було. Товар продають розклавши на покривалі землі, розставивши на принесеному із собою столі чи табуретці.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Оскільки наближається новий рік, то на ринку продають велику кількість символів цього свята.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Такі фігурки були популярними близько 50 років тому. Перші їх прообрази почали виробляти відразу після Другої світової війни.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Дивлячись на цю іграшку здається, що ще ось-ось і поруч з’явиться машина з написом «Coca-Cola».

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Часто на одному «прилавку» можна знайти все: від новорічних фігурок до значків та наборів, популярних у 1970-х роках, а також колекції грошових знаків, що ходили в минулому столітті.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Також багато різних іграшок у формі собачки.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Тваринка настільки популярна, що прикрашає навіть попільничку.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Також на ринку є як старі іграшки.Так і цілком сучасні, випущені всього років 10-15 тому.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Дуже багато речей продають у військовій тематиці. 

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Є й «декоративна» зброя.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

А також її спортивні “підвиди”.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Є дуже рідкісні екземпляри автомобільної «техніки».

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Також на блошиному ринку можна знайти старий посуд.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Частина просто звалена в ящики, частину продають, розставивши на столі.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

На ринку багато годинників на будь-який смак та гаманець. Всі вони працюють на батарейках, а значить відключення світла їм не загрожує.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Є декоративні фігурки із глини.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

І незвичайні світильники.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

Продають не лише фабричні старі речі, а й цілком саморобні.

Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Гоночний болід та герой реклами: що можна купити на блошиному ринку у Дніпрі (ФОТО)Русский

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